Ultime notizie calcio Napoli - Una ottima vittoria quella conquistata dal Napoli in casa contro la SPAL, con la squadra allenata da Gennaro Gattuso che accorcia sul quinto posto della Roma. Grande euforia anche in Carmine Martino e Paolo Del Genio, che hanno raccontato, con la radiocronaca ufficiale, la gara per Radio Kiss Kiss. Clicca sul play di seguito per rivivere le emozioni della radiocronaca ufficiale.