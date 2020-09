Il Napoli parte da Castel Volturno verso Parma, i tifosi chiedono ai calciatori di leggere lo striscione esposto [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli ha da pochi minuti lasciato in pullman il centro sportivo di Castel Volturno per spostarsi a Parma, dove domani inizierà la sua Serie A. Presenti un gruppo di tifosi che ha chiesto ai calciatori di Gennaro Gattuso di leggere lo striscione esposto in mattinata all'esterno del centro sportivo: "Malgrado mancherà il nostro sostegno rispettate la nostra assenza con il vostro impegno". Ad immortalare il tutto il video girato e pubblicato sui propri canali social da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia:

