Il Napoli calcio a 5 non parteciperà al prossimo campionato di serie A. Fino a questa mattina c’era una piccola speranza che il club potesse in extremis formulare l’iscrizione, ma quanto ormai trapelava da più parti è diventato realtà. Colpi di scena dell’ultim’ora non ce ne saranno, o almeno si dovrebbe trattare di un piccolo miracolo. Domani il club diramerà un comunicato ufficiale in cui spiegherà le sue motivazioni dell’addio al massimo campionato di calcio a 5. A riportarlo Punto5.it