Serie A - Roma Lazio a porte aperte! Il 16 maggio è in programma il derby della Capitale tra Roma e Lazio e secondo quanto riportato da Il Messaggero, vista la possibilità che dovrebbe essere concessa dal governo di accogliere all'Olimpico mille tifosi per l'evento, è già partita la caccia all'invito con le persone che hanno contatti e agganci con i vari sponsor, che proveranno a rimediare un biglietto per poter assistere al match.