Il Mattino - Truffa su 4 partite in Ucraina, è un giornalista campano a denunciare l'accaduto

Notizie calcio - Con l'emergenza Coronavirus si fermano tutti gli sport e campionati calcistici, tranne tre: quelli in Bielorussia, Burundi e Nicaragua, dove i giocatori sono scesi in campo con le mascherine. In Ucraina, invece, è stata organizzata una truffa ai danni di possibili scommettitori proponendo su alcune piattaforme le quote per quattro partite a livello dilettantistico. Ivo Romano, giornalista avellinese, autore anche del libro «Gioco Sporco», non sono sfuggite queste gare durante di calcio e racconta cosa è accaduto a Il Mattino.

«Ho fatto una serie di accertamenti sui siti delle squadre che avrebbero dovuto giocare le partite e ho scoperto che erano inattive, facendo quindi una segnalazione ai due italiani che lavorano presso la federazione ucraina». Dopo essere stati contattati dal cronista, Francesco Baranca, responsabile dell’area integrity, e Luciano Luci, capo del settore arbitrale, hanno effettuato le dovute verifiche. Quelle partite non esistevano.