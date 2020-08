Il Mattino - Stagione orribile che sarà ricordata per il fallimento Ancelotti, gioco pessimo ritrovato grazie a Gattuso

Napoli - Come riporta l'edizione de Il Mattino, è stata una stagione orribile fino a dicembre con Ancelotti, piena di rancori e incomprensioni, oltre che di gioco pessimo e di prestazioni deludenti. Poi la svolta, dove Gattuso è riuscito ad arrivare alla vittoria della Coppa Italia. Sarà ricordata come l’annata del fallimento di Ancelotti e della scelta di portarlo qui. Poi l’arrivo di Gattuso e la svolta: nel gioco e nei risultati. L’eliminazione dalla Champions è una recriminazione ma il Barcellona ha un peso anche politico (vedere la direzione di gara di Cakir) gigantesco. Peccato per la mancata risalita in campionato: settimi, peggior piazzamento dal 2010 in poi. Ma non è certo colpa di Rino che ha raccolto le macerie e ha rifondato una squadra a brandelli, anche nell’animo. È un Napoli che verrà rifondato rispetto a 12 mesi fa.