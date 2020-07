Il Mattino - Scudetto calcio a 8, vince il Totti Sporting Club in finale 2-1: decisivi Floro Flores e l'ex capitano giallorosso

Notizie - Come riportato da Il Mattino, c'è anche un po’ di Napoli nella vittoria dello scudetto di calcio a 8 del Totti Sporting Club. Il merito è di Antonio Floro Flores, attaccante campano voluto fortemente da Francesco Totti e dell’allenatore Carlo Cancellieri. Floro Flores, dopo aver lasciato il calcio professionistico, ha deciso di ripartire con il calcio a 8 lasciandosi subito convincere dall’ex capitano della Roma a scendere in campo con la sua squadra. Detto fatto e proprio nella finale vinta 2-1 contro la Lazio lunedì sera a due passi dal centro sportivo della Roma a Trigoria, decisive sono state le reti di Floro Flores (il gol del pareggio) e di Totti che su punizione ha messo il sigillo decisivo per il terzo titolo conquistato dal Totti Sporting club in stagione dopo la Coppa Italia e la regular season.