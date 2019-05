Mertens felice di restare al Napoli, l'obiettivo è superare Hamsik nella classifica marcatori

Il piccoletto che di testa beffa i giganti della difesa dell'Inter. Classe, furbizia, fiuto del gol, opportunismo: c'è un po' tutto nel gol di Mertens all'Inter, quello numero 108 con i Napoli che gli consente di raggiungere il terzo posto nella classifica dei bomber azzurri di tutti i tempi. Ancelotti lo considera un punto fermo e il belga è felicissimo di continuare la sua avventura in maglia azzurra. Avrà modo di lanciare l'assalto al bomber di tutti i tempi, Hamsik, che ha segnato 121 gol in maglia azzurra. Una prestazione su alti livelli, tante giocate decisive oltre il gol, un contributo continuo a tutta la fase offensiva: Dries non dà punti di riferimento ai difensori nerazzurri e trova sempre il modo di inventarsi un guizzo determinante. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.