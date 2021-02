Il Mattino - Meret vuole togliersi gli schiaffi dalla faccia, con il Granada la notte della verità

Napoli - Alex Meret in conferenza con Rino Gattuso. Il giovane portiere del Napoli ha tanta voglia di togliersi gli schiaffi dalla faccia. Come riporta Il Mattino, dopo 7 giorni Alex Meret ritrova il Granada e quella batteria di attaccanti che in Spagna lo hanno messo non poco in difficoltà. Certo, le colpe sui due gol arrivati nel giro di pochi minuti, sono equamente da dividere con il resto del reparto difensivo, perché sia Kenedy che Herrera hanno goduto di una libertà eccessiva. Lo sa anche Alex, che infatti guarda avanti, al futuro prossimo che equivale a stasera: la notte della verità.