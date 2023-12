Il Mattino - Incontro De Laurentiis-Manfredi nei prossimi giorni: si parlerà dello stadio Maradona!

Ultime notizie calcio Napoli - Situazione stadio Maradona in via di sviluppo con un progetto che De Laurentiis vorrebbe presentare per acquistarlo o prenderlo in gestione, con una convenzione a lungo termine. E da ieri, la schiarita nel rapporto col sindaco Manfredi è palese.

Lo racconta anche l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"De Laurentiis ha pranzato con Spalletti a bordo della Msc Fantasia, ospite di Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, con il sindaco Manfredi e l'assessore Armato. Il sindaco e De Laurentiis hanno parlato a lungo. E finalmente è stata superata la crisi dei giorni scorsi. E davanti a tutti tende la mano al primo cittadino: «È un sindaco illuminato, intelligente e trasparente». Si vedranno nei prossimi giorni, per parlare dello stadio".