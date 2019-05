Il Mattino - Ghoulam ha deciso di non partecipare alla Coppa d'Africa, vuole tornare quello di un tempo

E' stata diramata la lista dei convocati dell'Alegria del Ct Djamel Belmadi per la Coppa d'Africa 2019. Assente Faouzi Ghoulam che ha comunicato alla federazione algerina di non essere presente per dedicarsi al recupero della migliore condizione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Riconfermato per l'anno prossimo Ghoulam, il terzino non parteciperà alla coppa d'Africa, in programma dal 21 giugno al 19 luglio: è rientrato da poco in condizione, dopo il doppio infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori un anno, e così si ritroverà direttamente in ritiro con il Napoli a Dimaro. Per Ancelotti potrà essere un vero e proprio acquisto in più per la prossima stagione e un segnale molto positivo in tal senso è arrivato dalla sua crescita espressa nelle ultime due partite con l'Inter e a Bologna.