Il Mattino - Fabian Ruiz male da trequartista, solo 32 gare in carriera lì! Ancelotti sa quanto rende in mediana

Notizie calcio Napoli - Come riporta Il Mattino, il progetto Carlo Ancelotti ha un perno fondamentale: Fabian Ruiz. Se gira lui, il progetto può prendere il volo. Altrimenti, sono guai. Il rendimento dello spagnolo ancora non è sufficiente. Lui può essere una delle armi letali, il sole che dà vita agli incursori: ora è solo una luna che vive di luce riflessa. Ma se non lo sollecitano, resta spento.

Le prime due gare stagionali con il Napoli, però, non hanno regalato gli esiti sperati, Fabian si è ritrovato nella posizione di campo che, per quasi tutta l'estate, sembrava dover esser quella di James Rodriguez: trequartista centrale, con un baricentro più alto, in un ruolo di cucitura tra attacco e centrocampo. E non è andata bene. 180 minuti più i recuperi tra Firenze e Torino, due performance identiche che sono migliorate solo quando negli ultimi minuti in Toscana e nel secondo tempo contro la Juventus, Fabian è tornato sulla linea mediana, abbassandosi rispetto alla posizione di sottopunta che, finora, non ha trovato, nei numeri, quel riscontro sperato da Carlo Ancelotti. C'è da insistere? Contro la Juventus, nei primi 45 minuti, sono stati due i tiri provati, entrambi non particolarmente pericolosi: senza dribbling riusciti, senza passaggi chiave tesi a creare un'azione pericolosa completati, con un solo contrasto vinto, peraltro in zona non tale da creare un rovesciamento di fronte.



Nelle 14 gare disputate con la selezione giovanile e nelle due giocate con la Roja, Fabian Ruiz ha sempre agito in mediana, sia con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1. In carriera solo qualche match con il Betis da trequartista, ma tutti gli allenatori hanno sempre preferito schierarlo da una posizione di interno in mediana. Se sono state novanta le gare giocate da mediano, sono solo 32 quelle disputate da trequartista. Nel match di oggi contro la Romania non dovrebbe partire titolare, mentre maggiori sono le chance di vederlo in campo con le Far Oer nella partita che la Spagna giocherà in casa domenica sera, continuando a scendere in campo da interno di centrocampo nel 4-3-3 di Moreno.