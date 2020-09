Napoli - Come riportato da Il Mattino, non solo critiche e accuse per De Laurentiis, anzi. Nelle ultime ore, precisamente in mattinata di ieri, per il patron azzurro è arrivata una chiamata, quella di Carlo Ancelotti, ex suo allenatore e amico che ha voluto accettarsi delle sue condizioni. Il numero uno del Napoli ha ribadito di non aver avuto nessun segnale della sua positività.