Il Mattino cancella Malcuit: voto 3! "Un cambio nefasto, disattenzioni di chi si ritrova lì per caso"

Il Mattino è caustico nelle pagelle sui calciatori del Napoli, a partire dal terzino destro Kevin Malcuit a cui viene assegnato un bassisimo 3.

"Quanta superficialità nel controllo della palla che Zurkowski gli porta via come si fa coi bambini al luna park. Un disattenzione gigantesca. E cosa combina poi nella terza rete quando lascia un interminabile spazio là davanti a Pinamonti. Un cambio nefasto. Commette le disattenzioni di chi si ritrova lì quasi per caso"