Il governo cinese accusa Messi: "Si è fatto manovrare da una mano nera"

Il Governo cinese accusa Lionel Messi! La notizia ha dell'incredibile: gli organi mediatici del Partito Comunista Cinese hanno accusato il campione argentino di essersi fatto manovrare da una "mano nera" con l'obiettivo di imbarazzare il governo cinese e favorire quello giapponese.

Tutto è cominciato ad Hong Kong, dove Messi aveva partecipato ad un'amichevole internazionale con la sua Inter Miami. Durante la partita, Messi era rimasto tutto il tempo in panchina - ufficialmente a causa di un infortunio - e a fine partita il pubblico cinese si era lamentato, chiedendo addirittura il rimborso per non aver potuto vedere Messi in campo.

Pochi giorni, dopo, però, in un'altra amichevole internazionale a Tokyo - stavolta in Giappone - Messi ha giocato ed interagito con il pubblico. Come riporta oggi il Corriere della Sera, a Pechino il Global Times del partito comunista ha scritto che Messi e il suo club hanno giocato una partita politica per imbarazzare la Cina.