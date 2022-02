IL GIORNO DOPO Venezia-Napoli: tre punti pesantissimi che posizionano il Napoli immediatamente a ridosso dell’Inter

Il giorno dopo Venezia – Napoli. Politano sterza, si porta il pallone sul suo piede forte e disegna una parabola perfetta per il rientrante Osimhen. Il nigeriano sale in cielo e batte con un colpo di testa ad incrociare l’estremo difensore Lezzerini. In quel preciso istante la gara è finita. Nulla la reazione dei padroni di casa e azzurri che hanno gestito senza affanno il vantaggio.

L'analisi di Venezia Napoli

Il giorno dopo Venezia – Napoli. All’indomani del derby di Milano, con i nerazzurri sconfitti in rimonta, nella città lagunare per gli azzurri era vietato sbagliare e questa volta, memori delle tante occasioni sprecate anche in un recente passato, gli azzurri non sbagliano. Spalletti si affida al ritorno di Osimhen al centro dell’attacco in luogo di Mertens. Per il resto, undici scontato o quasi. E proprio il nigeriano la sbloccherà nella ripresa. Nel primo tempo “supplementare”, Petagna l’ha chiusa. Tre punti pesantissimi che posizionano il Napoli immediatamente a ridosso dell’Inter.

Il giorno dopo Venezia – Napoli. Non è stata una gara semplice. Campo piccolo e Zanetti che l’ha impostata al “prima non prenderle”. Tutti dietro la linea della palla e linee di passaggio quasi sempre chiuse. Fabian e Lobotka spesso costretti a giocare palla all’indietro. Il primo tempo è scivolato via senza grandi emozioni, ma con gli uomini di Spalletti consapevoli della propria forza. Nella ripresa sono arrivati i goal e i tre punti che, in questo periodo della stagione, sono la cosa più importante. L’unica cosa che conta. Contava arrivare punto a punto in questo periodo della stagione e con la rosa al completo. Anche se ieri, tal Ebuehi ha attentato alla tibia di Mertens che per fortuna ha retto al colpo.

Il giorno dopo Venezia – Napoli. Forse non si vede più quel bel gioco di inizio stagione, qualche elemento non è più brillante come prima, ma conta davvero poco, se non niente. Del resto questo bel gioco, in Italia quasi nessuno lo propone. Ci sono gare che vanno vinte come quella di ieri, anche senza strafare. Contavano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Quarta vittoria consecutiva e Napoli che si sistema ad un solo punto dalla vetta. Il presidente gioca a fare il pompiere. Ma Napoli – Inter è già iniziata.

Stefano Napolitano