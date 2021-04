NAPOLI - Tony Damascelli, nel suo editoriale sulle pagine del Giornale, scrive: "Due stadi, due storie diverse, opposte. Gita turistica sul golfo di Napoli per l’Inter che, tronfia di punti in classifica, osserva dall’alto in basso la folla alle sue spalle. Viaggio acidissimo per la Juventus a Bergamo, alla ricerca di una tranquillità europea che è lo stesso obiettivo dell’Atalanta"