Il commento del sito della Samp: "Mertens condanna una buona squadra"

Il commento del sito della Samp dopo la sconfitta contro il Napoli: "Inchiodati a zero punti. La Sampdoria proprio sembra non riuscire a partire, ma bisogna cominciare a mettersi in marcia perché la stagione sarà pure lunga ma il cammino non è certo facile. Ed è inutile dire che di facile a Napoli, al “San Paolo”, non c’era proprio nulla: tant’è che sono 21 anni che non riusciamo a vincerci. I tre punti vanno dunque ai partenopei, che hanno mostrato tutto il loro valore, quello che gli ha permesso di stare lassù in cima alla classifica in questi anni. A noi resta un buon primo tempo – con qualche fiammella nel secondo -, ma Di Francesco dovrà chiedere di più ai suoi. Mertens, nota bestia nera, ci fa passare per l’ennesima volta una brutta serata".