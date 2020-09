Il Codacons denuncia De Laurentiis: "Epidemia dolosa, vanno accertati i fatti"

Notizie Calcio Napoli - Il Codacons denuncia Aurelio De Laurentiis per l'atteggiamento sconsiderato tenuto in occasione della riunione in Lega, dove si recò malgrado i sintomi da Covid-19 e tra l'altro senza mascherina:

Non si placano, intanto, le polemiche dopo la positività al Covid di De Laurentiis. Il Codacons presenterà oggi una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di aprire un’indagine per la possibile fattispecie di epidemia dolosa. «Come noto De Laurentiis — si legge nella nota — si era presentato mercoledì all’assemblea di Lega Calcio nonostante avvertisse un leggero malessere, mal di stomaco e dissenteria, così avrebbe spiegato ai colleghi, ai quali non era sfuggito il fatto che era meno effervescente del solito e con il viso un po’ pallido. In molti hanno stigmatizzato il comportamento del presidente e quindi si ritiene necessario fare il quadro della situazione in modo ancora più approfondito. È doveroso accertare se possa sussistere una responsabilità del presidente De Laurentiis per epidemia dolosa».