Il CIO è pronto a togliere il calcio dalle Olimpiadi: "Incompatibile con i Mondiali ogni due anni"

Notizie calcio - Il CIO è pronto a togliere il calcio dai giochi olimpici, in risposta alla proposta FIFA di giocare i Mondiali ogni due anni, abbandonando l'attuale cadenza quadriennale. La notizia arriva da un membro del CIO che ha preferito rimanere anonimo e ha dichiarato al Times: "Nel linguaggio del CIO il messaggio alla FIFA è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale". In merito il presidente dei comitati olimpici nazionali africani, Mustapha Berraf, ha così dichiarato: "Il Mondiale biennale creerebbe danni incommensurabili mettendo in pericolo lo sport e in particolare il calcio. I calciatori non sono robot e pertanto chiedo di porre fine a questo sforzo incompatibile con i valori olimpici".