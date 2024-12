Uonderbois: tutta la magia di Napoli arriva su Disney+ con una nuova serie originale italiana. Geolier firma la colonna sonora. La nuova serie Tv creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli con Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo approda su Disney.

Per celebrare la messa in onda, il cast di Uonderbois è stato ospite della SSC Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione di Napoli-Lazio. Guarda il video su CalcioNapoli24.