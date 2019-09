Il Benevento stende il Cittadella per 4-1, decisivi gli ex Napoli Insigne jr e Christian Maggio! [VIDEO]

Una vittoria netta e rotonda quella conquistata ieri dal Benevento, che ha steso per 4-1 il Cittadella mettendo a tacere le prime critiche nate dopo alcuni risultati poco entusiasmanti ottenuti dagli uomini allenati da Filippo Inzaghi. A segno, rispettivamente per il gol del 2-0 e del 3-0, due vecchie conoscenze della SSC Napoli, vale a dire il terzino destro Christian Maggio e Roberto Insigne, vale a dire il fratello minore di Lorenzo.

Bravo il fantasista a trovare la via della rete con un bel piatto di sinistro, mentre il difensore è stato lesto a sfruttare una mischia ed a mandare il pallone sotto la traversa. Una boccata d'ossigeno, dunque, per il tecnico pupillo di Carlo Ancelotti, che ora può guardare al futuro suo e della sua squadra con una maggiore serenità dopo un periodo non proprio facile.

