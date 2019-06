Un vero e proprio trionfo per il Belgio, che ha steso la Scozia per 3-0 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku ed al gol di Kevin De Bruyne. E' partito dalla panchina Dries Mertens, che è entrato al 78' mettendo in mostra una buona condizione. Ha disputato invece l'intera gara Elseid Hysaj, che con la sua Albania ha avuto la meglio sulla Moldavia.