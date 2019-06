Una prova superlativa quella offerta da Dries Mertens, che con il suo Belgio ha steso il Kazakistan per 3-0 rendendosi assoluto protagonista con un gol da autentico rapinatore d'area di rigore ed un assist per il gol di Castagne. Di Lukaku il terzo timbro. Un successo netto per i Red Devils che dimostrano una volta di più tutto il loro enorme potenziale. Discorso simile a proposito di Lorenzo Insigne, che ha segnato il 2-0 nella vittoria netta per 3-0 degli azzurri sulla Grecia.