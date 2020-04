Giuntoli story, dall'Imperia fino alla scalata al Napoli: da oggi su CN24 la storia del DS azzurro con interviste esclusive e non solo

Serie A - La battuta sempre pronta, il carisma e quella voglia di vincere. Il Cristiano Giuntoli calciatore era un brutto cliente se di professione facevi l'attaccante. E' nato come stopper poi è riuscito ad imparare subito la zona trasformandosi in un centrale arcigno e molto temuto in C2 ed Interregionale. Ha iniziato nel Prato tra le giovanili e la prima squadra tra il 1990 ed il 1993. Successivamente si trasferì alla Colligiana per la sua prima esperienza professionale vera. Dopo la parentesi Latina, si è poi consacrato in Liguria (sua autentica seconda casa) giocando ad Imperia, Sanremese ed infine Savona. Prima dell'esperienza da direttore al Carpi, è stato ad un passo nel diventare vice allenatore di un'altra illustre squadra ligure: lo Spezia. Da oggi parte l'appuntamento con la 'Giuntoli story', uno speciale esclusivo dedicato all'attuale direttore sportivo della SSC Napoli. Aneddoti ed interviste esclusive per scoprire il Cristiano giocatore prima e direttore poi. Stay tuned...

