Icardi-Roma, Sky: nuovi contatti, scambio con Dzeko o proposta da 60mln, le ultime

Tutto, o quasi, ruota intorno a Icardi. Napoli, Juventus (più concentrata ora sulle cessioni) e Roma sono sull'attaccante, e proprio di queste ultime ore è il pressing dei giallorossi sull'argentino. L'attaccante, per ora, non ha ancora deciso, ma Petrachi insiste per portarlo da Fonseca. Tra Roma e Napoli, a oggi, nella valutazione di Icardi e Wanda sono più avanti i gialllorossi, nonostante non giochino la Champions.

Calciomercato, la Roma fa sul serio per Icardi

