Ultime calcio - In campo questa sera contro la Georgia, Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della sua nazionale per la prima volta da quattro anni e nove mesi a questa parte. Ma non solo: a 39 anni e 173 giorni, l’attaccante del Milan è diventato il calciatore più anziano a rappresentare la Svezia, superando il record precedente appartenuto a Thomas Ravelli (38 anni e 59 giorni).