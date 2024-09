Iannicelli: "Oltraggio al murale di Maradona, via l'offesa volgarissima!"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, espone sui social un pensiero inerente al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli:



"L’insulto ai tifosi della Juve offende la memoria di Diego Armando Maradona. Davanti al Murales di D10S ai Quartieri Spagnoli sono stati esposti tre cuori di stoffa uno dei quali contiene l’oltraggioso “Juventino Hijo de Puta”. Questo orpello meschino (documentato in un servizio di Canale 21) va rimosso immediatamente. Maradona è un patrimonio dell’umanità. Lo amano tutti i tifosi di calcio a prescindere dai colori della squadra del cuore. Napoli è la città della bellezza e dell’amore; non merita questa offesa. Per rispetto di Diego, via l'offesa volgarissima".