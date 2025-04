I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Le partite di Inter e Napoli finiranno così"

Nel corso della puntata di Deejay Football Club, trasmissione in onda ogni sabato sulle frequenze di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni si è divertito a stilare i pronostici del turno insieme a Fabio Caressa: "Venezia-Milan 2, Como-Genoa X, Inter-Roma 1X, Fiorentina-Empoli X, Juventus-Monza 1, Napoli-Torino 1, Atalanta-Lecce 1 se si gioca, Udinese-Bologna 2 visto che mancano Lucca e Thauvin, Lazio-Parma 1, Verona-Cagliari 2".

Poi √® arrivato il turno del telecronista di Sky Sport, in svantaggio negli scontri diretti stagionali con il collega e che vuole rifarsi dopo un periodo sfortunato:¬†"Venezia-Milan 1 visto che i rossoneri non si giocano pi√Ļ nulla in campionato, Como-Genoa 1 visto che i liguri non prendono pi√Ļ una palla, Inter-Roma 1X. Fiorentina-Empoli X, Juventus-Monza 1, Napoli-Torino 1, Atalanta-Lecce X, Udinese-Bologna 2, Lazio-Parma X, Verona-Cagliari X".