Hysaj via da Napoli: non solo la Roma su di lui, ci pensa anche il Psg

Napoli Calcio - Sembra quasi certo che Elseid Hysaj possa lasciare il Napoli a parametro zero: nelle scorse settimane, l’agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, aveva più volte sottolineato questa possibilità in varie interviste. Da tempo si parla di un possibile interesse della Roma: l’interesse dei giallorossi non è mai stato archiviato, lo stesso Giuffredi, di recente, ha incontrato Tiago Pinto per parlare di ufficialmente di Jordan Veretout, altro suo assistito. Possibile che il discorso sia virato anche su Hysaj.

Hysaj