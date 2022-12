Highlights Napoli-Lille 1-4: gol e sintesi del match | VIDEO

Napoli-Lille 1-4, guarda gli highlights della partita. Gli azzurri subiscono la seconda sconfitta casalinga stagionale, in un match fine a se stesso, dal momento che si è trattato solo di una partita amichevole: allo stadio Diego Armando Maradona, di nuovo ai tifosi napoletani, la squadra di Spalletti è scesa in campo contro il Lille di Paulo Fonseca, che è riuscito ad imporsi sugli azzurri per 4 reti a 1.

Napoli Lille highlights

La sintesi del match: la partita si è aperta con il gol di Diakitè al 17esimo minuto, nella ripresa David, l'ex Napoli Adam Ounas e Bamba fissano poker, addolcito dal gol a tempo scaduto di Giacomo Raspadori. Highlights Napoli Lille: guarda il video.

Tabellino Napoli-Lille 1-4

Ultime notizie Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (83' Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83' Barba), Mario Rui; Ndombelé, Lobotka (69' Gaetano), Elmas (71' Raspadori); Politano (69' Zerbin), Osimhen (69' Simeone), Kvaratskhelia (83' Zedadka). All. Spalletti

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Fonte (14' Alexsandro), Djaló, Weah (72' Ramet); André (62' Baleba), Gomes (61' Ounas); Zhegrova (61' David), Angel, Cabella (72' Bamba); Virginius (72' Bayo). All. Fonseca

Marcatori: 18' Diakité (L), 63' David (L), 76' Ounas (L), 82' Bamba (L), 93' Raspadori (N)

Ammoniti: Mario Rui, Ndombelé