Hermet e SSC Napoli: nasce una partnership storica per celebrare passione e tradizione

Hermet, azienda italiana leader nella produzione di biancheria per la casa e homewear, è lieta di annunciare la firma di un accordo di licensing con la SSC Napoli, la squadra di calcio più amata della città partenopea.

Una partnership che unisce due eccellenze italiane: da un lato, Hermet, con la sua lunga tradizione di qualità e artigianalità, dall'altro il Napoli, simbolo di passione, tenacia e amore per la propria terra.

Dalla collaborazione nascerà una collezione e di biancheria per il letto e abbigliamento da casa/intimo, dedicata ai tifosi azzurri di tutto il mondo. Prodotti unici che celebreranno i colori e i valori del Napoli, esaltando il forte legame che la squadra ha con la sua città e la sua gente.

"Siamo orgogliosi di questa partnership con il Napoli", afferma Pietro Bertonazzi CEO di Hermet. "Condividiamo con la squadra la passione per l'eccellenza, l'attaccamento alle proprie radici e la voglia di portare il nome di Napoli nel mondo. Questa collezione sarà un omaggio ai tifosi azzurri, un modo per celebrare la loro passione e il loro amore per la squadra".

"Siamo felici di accogliere Hermet nella nostra famiglia", dichiara Valentina De Laurentiis. "Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro brand e un modo per rafforzare il legame con i nostri tifosi. La collezione che nascerà da questa collaborazione sarà un vero e proprio simbolo dell'appartenenza alla grande famiglia azzurra".

La collezione Hermet SSC Napoli sarà disponibile a partire da questo inverno nei migliori negozi e nelle migliori piattaforme online.