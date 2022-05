Hellas Verona-Milan 1-3: Tonali rilancia i rossoneri in testa

Ultime calcio - Vittoria in rimonta per il Milan, in trasferta, sul terreno di gioco dell'Hellas Verona. Al gol di Faraoni risponde Tonali con una doppietta, oltre al gol di Florenzi che fissa il punteggio sull'1-3. Il Milan di Pioli resta in testa alla classifica.

Pioli Milan

Hellas Verona Milan tabellino del match

RETI: 38′ Faraoni (V), 45’+3′ e 50′ Tonali (M).

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini (dal 79′ Sutalo), Casale (dal 66′ Hongla); Faraoni (dal 66′ Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone (dal 72′ Lasagna). All. Igor Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dall’84’ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (dal 62′ Messias), Krunic (dal 68′ Bennacer), Leao (dall’84’ Ibrahimovic); Giroud (dal 62′ Rebic). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1.

AMMONITI: Faraoni (V), Leao (M), Ilic (V).