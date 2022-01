Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli Basket 89-75, Sacripanti: "Paghiamo i tanti infortuni, Dobbiamo rimanere compatti"

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cade sul­­ campo della Happy Casa Brindisi per 89 ad 75 , nella gara valevole per il recupero della quindicesima giornata di Campionato. Decisivo il secondo quarto della partita, vinto dai pugliesi per 27 a 7.

La Gevi deve rinunciare a Jason Rich, out per problemi fisici mentre sono disponibili seppur non al meglio Zerini e Velicka. Sacripanti schiera in quintetto Pargo, Marini, Parks, McDuffie e Lynch, Vitucci risponde con Chappell, Clark, Adrian, Gaspardo, Perkins.

Grande equilibrio nel primo quarto di gioco con le squadre che segnano da una parte e dall’altra. Brindisi, con Adrian, si porta sul +4, gli azzurri reagiscono con Marini, a segno dalla lunga distanza e McDuffie che riportano avanti la Gevi. Proprio McDuffie, con una tripla dall’angolo, permette alla formazione partenopea di chiudere il primo quarto avanti sul 20-17.

Nel secondo quarto si decide di fatto la partita. Brindisi parte fortissimo con un 15-2 di parziale.Gli azzurri non riescono a fermare i due Perkins con Nick a dominare sotto le plance. Lombardi e Pargo provano a tenere la Gevi in partita rientrando al -5 ma nel finale di quarto arriva un nuovo parziale pugliese di 12-0 guidato ancora una volta da Nick Perkins che manda le squadre all’intervallo lungo sul 44-27.

Il terzo quarto, cosi come il primo, è di sostanziale equilibrio. Brindisi vola fino al +23 con Adrian, Parks e Marini riavvicinano Napoli fino al -16. La Gevi non riesce però a continuare il suo tentativo di rimonta e, nel finale, subisce un nuovo minibreak dei padroni di casa che, con Udom e Gaspardo, vanno all’ultimo intervallo sul 65-44.

L’ultimo periodo giocato dalla Gevi è di grandissimo cuore ed intensità. Gli azzurri riescono, con un ottimo Lombardi ed i canestri di Parks e Pargo, ad avvicinarsi fino al -7 ad un minuto dalla fine dimostrando comunque di crederci fino alla sirena. Nel finale però è ancora una volta Chappell a siglare i canestri che chiudono definitivamente la gara. Il match finisce sull’89-75. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 23 gennaio alle ore 18,30 sul campo della Dolomiti Energia Trentino.

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli Basket 89-75 (17-20;44-27;65-44)

All.Vitucci

: Adrian 11, Perkins J. 7, Vitucci, Visconti 6, Gaspardo 4, Ulaneo, Redivo 15, Clark 5, Guido, Chappell 14, Udom 4, Perkins 21.All.Vitucci Napoli : Zerini 4, McDuffie 8, Pargo 15, Sinagra ne, Velicka 4 , Parks 17, Marini 9, Uglietti, Lombardi 14, Rich ne, Lynch 4, Grassi ne. All.Sacripanti

Dichiarazione Sacripanti