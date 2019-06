Hamsik rinasce con la Slovacchia: doppietta contro l'Azerbaijan, il primo gol è una vera perla! [VIDEO]

Nonostante la poca competitività del campionato cinese, Marek Hamsik non ha perso lo smalto di un tempo e lo ha dimostrato per l'ennesima volta contro l'Azerbaijan valevole per le gare di qualificazione ad Euro 2020, nel gruppo E. Una doppietta per l'ex capitano del napoli, che ha messo a segno il terzo ed il quarto gol dei cinque siglati dalla Slovacchia nel testa a testa contro l'Azerbaijan. Una vera e propria perla la prima firma, con un sinistro di pregevole fattura che è andata ad infliarsi lì dove il portiere avversario proprio non poteva arrivare.

