Napoli-Barcellona, Hamsik atterrato a Capodichino: "Com'è ritornare? Bello caldo, forza Napoli!" | VIDEO ESCLUSIVO

Marek Hamsik è appena atterrato a Capodichino. L'ex capitano del Napoli stasera sarà al Maradona per assistere alla gara di Champions League contro il Barcellona.

Arrivo Hamsik aeroporto Capodichino, sarà in tribuna per Napoli-Barcellona

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo di Marekiaro nello staff di Francesco Calzona. Lo slovacco ha però chiarito che non ci sarà un suo ritorno in azzurro in veste di vice allenatore sottolineando che non è il momento giusto per farlo. Marek Hamsik ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: "Tutto a posto. Com'è tornare a Napoli? Bello caldo. Forza Napoli".