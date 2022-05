Hamsik campione di Turchia! Primo scudetto a 34 anni, festeggiamenti da brividi | VIDEO

Ultimissime notizie: Marek Hamsik si è laureato campione di Turchia! L'ex centrocampista e capitano del Napoli, all'età di 34 anni, ha vinto il primo scudetto della sua carriera con la maglia del Trabzonspor, che ieri, grazie al pareggio di 2-2 con l'Antalyaspor, ha vinto il campionato di Superlig turca con qualche giornata d'anticipo.

Hamsik ha vinto lo scudetto al Trabzonspor

Il Trabzonspor torna così a vincere lo scudetto turco dopo 38 anni e lo fa anche grazie a Marek Hamsik, protagonista della stagione con 30 presenze e 2 gol segnati. Hamsik ha vinto lo scudetto per la prima volta, al culmine di una carriera brillante che però non gli aveva mai consentito di vincere molto. Per lo slovacco si tratta del primo trofeo dopo le due coppe Italia e la Supercoppa italiana vinte con la maglia del Napoli.

Grandi festeggiamenti nella città di Trebisonda, in Turchia, con Hamsik in prima fila: i tifosi gli hanno addirittura dedicato un murales in cui l'ex Napoli campeggia in primo piano con il resto della squadra. In allegato il video dei festeggiamenti, con l'invasione di campo a fine partita. Da brividi.