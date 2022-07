Shock Haller, tumore maligno ai testicoli! Inizierà chemioterapia: tempi e possibilità di recupero

Notizie calcio. Sebastien Haller si è operato in settimana dopo la scoperta del tumore ai testicoli e ora dovrà sottoporsi a chemioterapia.

Haller Borussia Dortmund

Haller, tumore maligno ai testicoli

Sulle condizioni di Haller arrivano altri aggiornamenti direttamente dal suo club, il Borussia Dortmund, che ha sottolineato come il tumore sia maligno e che l'ivoriano non potrà giocare per diversi mesi.

"Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia di essere forti e ottimisti. Siamo con lui in questo momento difficile", le parole del direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.

Ad Haller va un grande in bocca al lupo di pronta guarigione da parte di tutti noi, con la speranza di vederlo quanto prima in campo a gionfiare la rete.