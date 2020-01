Haaland, esordio da record con il Dortmund: entra nella ripresa e segna il primo gol dopo 183 secondi, la sua tripletta guida la rimonta giallonera [VIDEO]

Ultime notizie calcio. Che fosse un predestinato non c'erano dubbi, ma Erling Haaland sta battendo tutti i record: acquistato in questa sessione invernale dal Borussia Dortmund, il giovane norvegese è gia diventato l'idolo dei tifosi tedeschi. Merito di un esordio da assoluto protagonista che già lo consegna ai libri di storia calcistica.

Esordio Haaland, rimonta pazzesca del Borussia Dortmund

L'ex centravanti del Salisburgo, cercato anche dal Napoli in passato, ha impiegato 183 secondi per segnare il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund entrando al 56esimo, con i gialloneri che perdevano 3-1 in casa dell'Augsburg. Il baby fenomeno (classe 2000, ndr) ha così accorciato subito le distanze, segnando poi il gol del sorpasso sul 3-4. Infine, all'ottantesimo, arriva anche la tripletta che consegna il 3-5 finale al Dortmund ed il pallone allo stesso Haaland: un esordio da assoluto predestinato.