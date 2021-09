Ha ragione ADL...

Napoli Calcio - La Lega Serie A si era schierata con i club che non volevano concedere i propri giocatori alle nazionali per la prevista quarantena al rientro: «La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l'isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars Covid-19», recitava il comunicato. La Serie A si aggiungeva, così, alla Premier League inglese e alla Liga spagnola.

La questione dei nazionali, però, ha poi trovato una soluzione, come era prevedibile. Il Napoli ha dato l’ok alla partenza, visto che è venuto meno l’obbligo di quarantena obbligatorio al ritorno dai paesi della lista rossa. Al ritorno basterà un tampone e senza sorprese, si potrà scendere in campo con la Juventus al Maradona. Il problema, però, semmai potrà ripresentarsi per la gara di Europa League con il Leicester, in trasferta.

De Laurentiis e la questione Nazionali

Aurelio De Laurentiis

Problema risolto? Si, anzi no. Perchè? Perchè il Napoli, di colpo, si è ritrovato senza portieri, o quasi. Dopo l'infortunio di Meret, con la Nazionale colombiana, si è infortunato anche Ospina. Marfella in pre-allarme, tant'è che giocherà contro il Benevento in amichevole domani sera al Maradona. Per fortuna niente di grave, ma il rischio è stato grosso.

Marfella

De Laurentiis ha sempre avuto un po' di preoccupazioni verso i propri calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: ultimo, il caso di Lozano, rientrato solo col Genoa, ma lontano dai campi da gioco dopo il duro incidente.

Si è pensato anche di ritornare sul mercato degli svincolati, Antonio Mirante è il nome più gettonato: il portiere di Castellammare di Stabia si sarebbe proposto in attesa del rientro di Meret e Ospina. Per fortuna, però, le notizie dalla Colombia fanno ben sperare e l'allarme sembra essere rientrato. Insomma, la Juventus si avvicina, il problema nazionali rimane anche per De Laurentiis...

RIPRODUZIONE RISERVATA