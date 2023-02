Guardate che recupero! 10 giocatori corrono indietro, Spalletti incredulo: "Mai visto niente del genere" | FOTO

La partita è Sassuolo-Napoli del 17 febbraio, minuto 18' con il risultato sullo 0-1 per gli azzurri: il Napoli sbaglia il calcio d'angolo, il Sassuolo riparte in contropiede, ma tutta la squadra corre indietro per recuperare il pallone e disinnesca l'azione avversaria.

Un'azione da manuale, applaudita perfino da Spalletti ieri sera: "Questa squadra è migliorata in tutto rispetto allo scorso anno se abbiamo questi numeri. C'è un'immagine di una partita con il Sassuolo dove battiamo male un calcio d'angolo e torniamo tutti dietro. Non avevo mai visto una roba del genere in 25 anni che faccio l'allenatore. 10 assatanati che correvano indietro per volere riconquistare il pallone. Qui a Empoli c'è Stefano Bianconi, abbiamo lavorato insieme e mi ha parlato di quell'immagine di Sassuolo. La squadra è forte e sono tutti pronti a buttarsi aldilà del recinto per dare una mano al compagno".

Anche Vincenzo Imperatore, giornalista, saggista e consulente di direzione, ha esaltato gli azzurri per quel recupero palla: "Che significa essere squadra? Quel differenza c’è tra il concetto di gruppo e quelli di squadra? Porterò in aula questo video per fare formazione".

Guarda la foto-sequenza in allegato: