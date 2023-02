"Non avevo mai visto niente di simile in 25 anni", Spalletti incredulo: si è commosso in diretta

Napoli - Luciano Spalletti racconta di quanto accaduto nelle ultime partite, un retroscena che ha lasciato tutti a bocca aperta anche in Serie A:

"Questa squadra è migliorata in tutto rispetto allo scorso anno se abbiamo questi numeri. C'è un'immagine di una partita con il Sassuolo dove battiamo male un calcio d'angolo e torniamo tutti dietro. Non avevo mai visto una roba del genere in 25 anni che faccio l'allenatore. 10 assatanati che correvano indietro per volere riconquistare il pallone. Qui a Empoli c'è Stefano Bianconi, abbiamo lavorato insieme e mi ha parlato di quell'immagine di Sassuolo. La squadra è forte e sono tutti pronti a buttarsi aldilà del recinto per dare una mano al compagno".