Guangzhou, Fabio Cannavaro esulta: "Me lo merito, vincere da allenatore ti fa provare emozioni diverse. Voglio restare qui"

Notizie calcio - Fabio, l’ultimo imperatore della Cina. Ha vinto il campionato nella terra della Grande Muraglia con il Guangzhou: «Sono contento, vincere da manager è diverso rispetto a quando sei calciatore. Provi emozioni differenti, senti più il senso della responsabilità. È stata una stagione complicata, anche ieri avevo ben otto titolari infortunati. Ma questa squadra ha una grande anima e lo ha dimostrato fino alla fine. Me lo merito, lo dedico a tutti quelli che mi sono stati vicini in tutti questi mesi. Ma è un successo meritato: faccio l’allenatore da quattro anni, qui abbiamo ricostruito un progetto importante e mi trovo bene. Abbiamo centrato il record di 13 vittorie consecutive e non posso che essere felice. Qui sto bene, alleno uno dei club asiatici più prestigiosi.Voglio restare qui»