Grosso spavento per Daniele "Decibel" Bellini: incidente in moto, trasportato in ospedale [FOTO]

Attimi di paura, quest'oggi, per Daniele "Decibel" Bellini. Lo speaker del San Paolo, infatti, è stato vittima di un incidente in moto causato da una macchina, per la precisione una FIAT Marea, che lo ha investito procedendo contromano. Per sua fortuna, però, niente di grave, con l'uomo che comunque in ogni caso è stato trasportato in ospedale per dei controlli.

Decibel Bellini, incidente in moto per lui

Su Instagram lo speaker ha poi aggiornato i suoi fan sull'accaduto:

"Quando un uomo con la moto incontra un signore con una Marea in controsenso, l’uomo con la moto è un uomo morto... Per fortuna però io avevo il casco e andavo piano. Ragazzi ho avuto un incidente ma sto bene. Ho già letto alcune notizie false in rete e per non far preoccupare nessuno ci tengo a dirvi che sono in ospedale al C.T.O. in attesa di ulteriori controlli. Qui tutti sono molto bravi e professionali. Per fortuna niente di grave, ho la pellaccia dura e non vi libererete facilmente di me!".

