Greenwood in carcere per le violenze sulla fidanzata, è stato sospeso dal Manchester

Mason Greenwood è nei guai e in carcere dopo la violenza sulla giovane fidanzata. L'attaccante ha trascorso la notte in una cella di polizia dopo le accuse mosse dalla compagna per violenze domestiche. Nella giornata di ieri sono stati visti gli investigatori della polizia della Greater Manchester fuori dalla casa del calciatore.

Il club ha già fatto sapere di essere a conoscenza della situazione, condannando ogni tipo di violenza ma non rilasciando ulteriori commenti fino a che i fatti non saranno accertati. Il giocatore è stato sospeso dal Manchester United a tempo indeterminato.

Un portavoce della polizia di Greater Manchester ha dichiarato: "È stata avviata un'indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per essere interrogato".

