Grave lutto per Higuain: morta sua mamma Nancy dopo una lunga malattia

CALCIO NAPOLI - Grave lutto per Gonzalo Higuain. L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus ha perso la madre Nancy Zacarias colpita da un cancro con cui ha lottato per cinque anni. Gonzalo, così come i suoi fratelli, era molto legato alla madre. In una recente intervista, il Pipita sottolineò quanto importante fosse mamma Nancy per lui tanto che l'attaccante aveva intenzione, una volta appesi gli scarpini al chiodo, di stare vicino al genitore per godersi tutto l'affetto dopo tanti anni lontano da casa.