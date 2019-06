Grave lutto nel mondo del calcio: scomparso Reyes, ex Siviglia ed Arsenal

Grave lutto nel mondo del calcio: José Antonio Reyes, ex attaccante spagnolo del Siviglia e dell'Arsenal, è scomparso tragicamente all'età di 35 anni in un incidente automobilistico. A confermarlo è lo stesso club spagnolo, tramite uno stringato comunicato sul proprio profilo ufficiale di Twitter.

Reyes è stato il più giovane calciatore a fare il suo debutto con il Siviglia a 16 anni, nella stagione 2003-04 si trasferì all'Arsenal per 30 milioni: ha vinto una Premier League, una Community Shield ed una FA Cup. È stato il primo spagnolo a vincere il campionato in Inghilterra. Poi si è trasferito al Real Madrid, dove ha vinto una Liga. La sue squadre, successivamente, sono state l'Atlético e il Benfica, prima di ulteriori avventure con Espanyol, Córdoba, Xinjiang ed Extremadura, dove quest'anno ha raggiunto la salvezza in Segunda Division.