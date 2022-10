Gol di Cioffi in Lega Pro! Regala al Pontedera la prima vittoria in campionato | VIDEO

Antonio Cioffi, attaccante del Napoli classe 2002 in prestito al Pontedera, ha realizzato ieri il suo secondo gol stagionale in Lega Pro, nel Girone B di categoria. Cioffi ha segnato il gol del momentaneo 1-2 del Pontedera in casa dell'Alessandria, una rete decisiva per arrivare al risultato finale di 2-3 per la squadra ospite, che conquista così la sua prima vittoria stagionale in Serie C.

Cioffi ha segnato con un gran colpo di testa in tuffo su un traversone proveniente dalla fascia sinistra. Dopo la partita ha dedicato il gol al compagno di squadra Marco De Ioannon.