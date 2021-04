CN24 - Il nuovo sponsor tecnico non sarà Givova: smentita dalla SSC Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport aveva parlato di un possibile nuovo sponsor tecnico per il Napoli. Si era parlato infatti di un rilancio importante da parte di Givova per subentrare a Kappa, il cui contratto con la SSC Napoli scade al termine della stagione in corso.

Nuovo sponsor tecnico SSC Napoli, non sarà Givova: la smentita

Ma la notizia che vi diamo è da leggere in via definitiva: come confermato dalla SSC Napoli a CalcioNapoli24 in esclusiva, è da smentite categoricamente il brand Givova come nuovo sponsor tecnico del club azzurro. Fonti interne alla SSC Napoli infatti smentiscono la possibilità che sia il brand campano il nuovo sponsor, ma, senza dare ulteriori indizi sul possibile nuovo partner, anticipano soltanto che ci sarà una novità importante.