Giudice Sportivo, due azzurri squalificati per un turno: salteranno il Bologna

Tre giornate di squalifica per il giocatore del Chievo Federico Barba e nove fermati per un turno: sono queste le decisioni del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea in riferimento alle partite della 37/a giornata del campionato.

Giudice sportivo, l'elenco degli squalificati

Per una giornata sono stati squalificati: Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi (Juventus), Giuseppe Pezzella (Genoa), Joaquin Correa (Lazio), Hans Hateboer (Atalanta), Kalidou Koulibaly e Allan (Napoli), Pavel Stepinski (Chievo), Romeo Zeegelaar (Udinese). Fermato per due giornate l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella e inibizione fino al 31 maggio per Giancarlo Antognoni.